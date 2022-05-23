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Энергетики ДТЭК вернули свет для 60 000 семей в Донецкой области

Фото: энергетики ДТЭК вернули свет для 60 000 семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю энергетики вернули свет для 58 тысяч семей в Донецкой области, где Вооруженные силы Украины сдерживают натиск российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Продолжаются ремонты поврежденных обстрелами сетей в Донецкой области. За неделю с 16 по 22 мая вернули электроснабжение 58 107 семьям в 73 населенных пунктах Донецкой области. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетики ремонтировали сети 5 и более раз", - сообщили в компании.

Также за неделю аварийные бригады вернули свет более чем 2 тысячам семей на Одесщине и почти 600 семьям в Днепропетровской области остаются без электроснабжения из-за обстрелов.

18 мая специалисты ДТЭК завершили ремонтные работы в Киевской области. Работы удалось выполнить за 45 дней, вместо ожидаемых 60 суток.

"Электроэнергия, высоковольтными и распределительными сетями, принадлежащими компании, была подана в почти 600 населенных пунктов в дома 260 тысяч семей. Это является критически важным для восстановления нормальной жизни в области", - сообщают в ДТЭК.

Кроме того, специалисты ДТЭК помогают железнодорожникам восстанавливать электросети Укрзализныци.

"ДТЭК понимает насколько важным является восстановление объектов железной дороги для всей страны, поэтому наши специалисты и спецтехника продолжают помогать в ремонте оборудования Укрзализныци, для того чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование железнодорожного сообщения и поставки света в окружающие населенные пункты", - отметили в компании Рината Ахметова.

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ДТЭКЭлектроэнергия