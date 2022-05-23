Енергетики ДТЕК повернули світло для 60 000 родин у Донецькій області

"Продовжуються ремонти пошкоджених обстрілами мереж у Донецькій області. За тиждень з 16 по 22 травня повернули електропостачання 58 107 родинам у 73 населених пунктах Донеччини. В деяких населених пунктах через регулярні обстріли енергетики ремонтували мережі 5 та більше разів", - повідомили в компанії.

Також за тиждень аварійні бригади повернули світло понад 2 тисячам родин на Одещині та майже 600 родинам у Дніпропетровській області, що лишись без електропостачання через обстріли.

18 травня фахівці ДТЕК завершили ремонтні роботи на Київщині. Роботи вдалось виконати за 45 днів, замість очікуваних 60 діб.

"Електроенергія, високовольтними та розподільчими мережами, що належать компанії, була подана у майже 600 населених пунктів у домівки 260 тисяч родин. Це є критично важливим для відновлення нормального життя в області", - повідомляють в ДТЕК.

Окрім того, спеціалісти ДТЕК допомагають залізничникам відновлювати електромережі Укрзалізниці.

"ДТЕК розуміє наскільки важливим є відновлення об’єктів залізниці для всієї країни, тому наші фахівці та спецтехніка продовжують допомагати в ремонті обладнання Укрзалізниці, для того аби якнайшвидше відновити нормальне функціонування залізничного сполучення та постачання світла у навколишні населені пункти", - наголосили в компанії Ріната Ахметова.