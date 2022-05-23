ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики ДТЭК вернули свет для 60 000 семей в Донецкой области

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 16:34
Энергетики ДТЭК вернули свет для 60 000 семей в Донецкой области Фото: энергетики ДТЭК вернули свет для 60 000 семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю энергетики вернули свет для 58 тысяч семей в Донецкой области, где Вооруженные силы Украины сдерживают натиск российских оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Продолжаются ремонты поврежденных обстрелами сетей в Донецкой области. За неделю с 16 по 22 мая вернули электроснабжение 58 107 семьям в 73 населенных пунктах Донецкой области. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетики ремонтировали сети 5 и более раз", - сообщили в компании.

Также за неделю аварийные бригады вернули свет более чем 2 тысячам семей на Одесщине и почти 600 семьям в Днепропетровской области остаются без электроснабжения из-за обстрелов.

18 мая специалисты ДТЭК завершили ремонтные работы в Киевской области. Работы удалось выполнить за 45 дней, вместо ожидаемых 60 суток.

"Электроэнергия, высоковольтными и распределительными сетями, принадлежащими компании, была подана в почти 600 населенных пунктов в дома 260 тысяч семей. Это является критически важным для восстановления нормальной жизни в области", - сообщают в ДТЭК.

Кроме того, специалисты ДТЭК помогают железнодорожникам восстанавливать электросети Укрзализныци.

"ДТЭК понимает насколько важным является восстановление объектов железной дороги для всей страны, поэтому наши специалисты и спецтехника продолжают помогать в ремонте оборудования Укрзализныци, для того чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование железнодорожного сообщения и поставки света в окружающие населенные пункты", - отметили в компании Рината Ахметова.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения