Энергетики ДТЭК вернули свет для 12 тысяч семей в Донецкой области

"Больше всего домохозяйств удалось зажить в Торецкой общине - работы здесь ведутся едва ли не ежедневно, как только позволяет ситуация. Опять со светом здесь 5,1 тысяча семей. Энергетикам удалось выполнить работы и в других общинах, подвергающихся постоянным массированным обстрелам. В частности, в славянской общине восстановлено электроснабжение 4,5 тысяч домохозяйств", - сообщили в ДТЭК.

В Торецкой общине, часть жителей была без света более 2 недель из-за активных боевых действий и отсутствия возможности отремонтировать электросети.

На сегодня без света остаются 336 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 161 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - сообщили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.