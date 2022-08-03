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Енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин у Донецькій області

Фото: енергетики ДТЕК повернули світло для 12 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом з військовими ЗСУ відремонтували електромережі, та повернули світло 12 тисячам родин у 14 населених пунктах Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Найбільше домогосподарств вдалося заживити у Торецькій громаді - роботи тут ведуться чи не щоденно, щойно дозволяє ситуація. Знову зі світлом тут 5,1 тисяча родин. Енергетикам вдалося виконати роботи й в інших громадах, що піддаються постійним та масованим обстрілам. Зокрема, у Слов’янській громаді відновлене електропостачання 4,5 тисяч домогосподарств", - повідомили в ДТЕК.

У Торецькій громаді, частина жителів була без світла понад 2 тижні через активні бойові дії і відсутність можливості відремонтувати електромережі.
На сьогодні без світла залишаються 336 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 161 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька область