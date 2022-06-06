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Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме, - КОВА

Фото: энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме (koda.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Все ремонтные бригады "ДТЭК Киевские региональные электросети" во время военно состояния переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет во время отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской областной военной администрации.

"В случае повреждений из-за боевых действий работники также имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования", - сообщили местные власти.

В мае энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети вернули свет 300 тысячам семей, что остались без электроснабжения из-за боевых действий и аварийной ситуации в электросетях.

"С начала войны энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети не останавливают работы для поддержания стабильной работы электросетей. И продолжают поддерживать надежность и качество электроснабжения жителей и предприятий Киевской области. Энергетикам приходилось ликвидировать не только последствия боевых действий в области, но и последствия непогоды и аварий на электросетях. За май специалисты компании ликвидировали 347 аварийных ситуаций на сетях и вернули свет 302 606 клиентам", - сообщили в Киевской военной администрации.

18 мая энергетики компании ДТЭК завершили ремонты оборудования и вернули свет жителям пострадавших от оккупации районов. Сейчас энергетики завершают точечные подключения клиентов, что возвращаются в свои дома, или отремонтировали внутридомовые сети.

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ДТЭККиевская область