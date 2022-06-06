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Енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі, - КОВА

Фото: енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі (koda.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Всі ремонтні бригади "ДТЕК Київські регіональні електромережі" під час військово стану переведені в аварійно-відновлювальний режим роботи та готові оперативно повертати світло під час відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської обласної військової адміністрації.

"У разі пошкоджень через бойові дії працівники також мають спеціальні інструкції щодо роботи в кризових ситуаціях та забезпечені всім необхідним для відновлення роботи обладнання", - повідомила місцева влада.

У травні енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі повернули світло 300 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через бойові дії та аварійній ситуації в електромережах.

"З початку війни енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі не зупиняють роботи для підтримки стабільної роботи електромереж. Та продовжують підтримувати надійність та якість електропостачання жителів та підприємств Київської області. Енергетикам доводилось ліквідувати не тільки наслідки бойових дій в області, але і наслідки негоди та аварій на електромереж. За травень фахівці компанії ліквідували 347 аварійних ситуацій на мережах та повернули світло 302 606 клієнтам", - повідомили в Київській військовій адміністрації.

18 травня енергетики компанії ДТЕК завершили ремонти обладнання та повернули світло мешканцям постраждалих від окупації районів. Зараз енергетики завершують точкові підключення клієнтів, що повертаються у свої будинки, або відремонтували внутрішньобудинкові мережі.

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ДТЕККиївська область