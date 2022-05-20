Энергетики ДТЭК работают в усиленном режиме в пострадавших от обстрелов районах
Энергетики ДТЭК усиленно работают в районах Днепропетровской области, подвергающихся обстрелам со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в эфире "Днепр TV".
"Из 7 районов Днепропетровщины 2 страдают от обстрелов со стороны врага. Страдают общины, люди. Они остаются без света и газа. Тем не менее, я могу сказать уверенно: компания ДТЭК работает постоянно и уже восстановила свет в 972 частных домохозяйствах. И вообще все, что будет повреждено и разрушено - будет восстановлено", - заявил глава облсовета.
Он уточнил, что обстрелам подвергаются Криворожский район и Синельниковский районы.
Напомним, 18 мая специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.
Всего с начала войны, энергетики ДТЭК вернули свет для более 1,6 млн семей.