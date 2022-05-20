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Енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі в постраждалих від обстрілів районах

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П'ятниця 20 травня 2022 19:16
Енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі в постраждалих від обстрілів районах Фото: енергетики ДТЕК працюють в посиленому режимі в постраждалих від обстрілів районах (t me)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики ДТЕК посилено працюють в районах Дніпропетровської області, що зазнають обстрілів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука в ефірі "Дніпро TV".

"З 7 районів Дніпропетровщини 2 потерпають від обстрілів з боку ворога. Страждають громади, люди. Вони залишаються без світла та газу. Тим не менш, я можу сказати упевнено: компанія ДТЕК працює постійно і вже відновила світло у 972 приватних домогосподарствах. І взагалі все, що буде пошкоджено та зруйновано - буде відновлено", - заявив глава облради.

Він уточнив, що обстрілів зазнають Криворізькій район і Синельниківський райони.

Нагадаємо, 18 травня спеціалісти компанії ДТЕК Ріната Ахметова повністю відновили електропостачання звільненої від окупантів Київської області.

Загалом з початку війни, енергетики ДТЕК повернули світло для понад 1,6 млн родин.

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