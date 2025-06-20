Енергетики ДТЕК пройшли в Німеччині навчання з управління системами накопичення енергії

Енергетики компанії ДТЕК пройшли за кордоном курс з управління системами накопичення енергії. Навчання отримали понад 20 співробітників компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Понад 20 висококваліфікованих спеціалістів компанії пройшли курс ознайомлення з системами зберігання електроенергії Fluence за кордоном та отримали необхідні знання і навички монтажу, пусконалагодження, експлуатації, технічного обслуговування та усунення можливих несправностей", - йдеться в ньому.

Зазначається, що тренінги складались з декількох модулів, кожний з яких включав теоретичну й практичну частини: встановлення обладнання, пусконалагоджувальні роботи, пошук та усунення несправностей.

"Впровадження нових технологій, таких як установки зберігання енергії, потребує відповідної високої кваліфікації фахівців, які не лише мають побудувати їх, а і надалі обслуговуватимуть ці системи. ДТЕК ВДЕ разом із Fluence забезпечили високий рівень підготовки наших спеціалістів", - підкреслив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Передбачається, що після проходження тренінгів, на етапі пусконалагодження установок зберігання енергії, компанія Fluence буде надавати онлайн-підтримку у вигляді проведення онлайн моніторингу, діагностики та тестувань обладнання.