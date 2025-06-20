Энергетики ДТЭК прошли в Германии обучение по управлению системами накопления энергии

Энергетики компании ДТЭК прошли за рубежом курс по управлению системами накопления энергии. Обучение получили более 20 сотрудников компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Более 20 высококвалифицированных специалистов компании прошли курс ознакомления с системами хранения электроэнергии Fluence за рубежом и получили необходимые знания и навыки монтажа, пусконаладки, эксплуатации, технического обслуживания и устранения возможных неисправностей", - говорится в нем.

Отмечается, что тренинги состояли из нескольких модулей, каждый из которых включал теоретическую и практическую части: установка оборудования, пусконаладочные работы, поиск и устранение неисправностей.

"Внедрение новых технологий, таких как установки хранения энергии, требует соответствующей высокой квалификации специалистов, которые не только должны построить их, но и в дальнейшем будут обслуживать эти системы. ДТЭК ВИЭ вместе с Fluence обеспечили высокий уровень подготовки наших специалистов", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Предполагается, что после прохождения тренингов, на этапе пусконаладки установок хранения энергии, компания Fluence будет предоставлять онлайн-поддержку в виде проведения онлайн мониторинга, диагностики и тестирования оборудования.