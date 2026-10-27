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Енергетики ДТЕК повернули світло 1,2 млн родинам після ударів РФ

15:09 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Сергій Новіков
ДТЕК звітує про відновлення мереж (фото: Getty Images)

З 19 по 25 жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 1,2 млн родин у Києві та чотирьох областях України, які залишилися без світла через російські обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

За тиждень енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання майже у 800 населених пунктах, знеструмлених внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Де енергетики повернули світло найбільшій кількості родин

Найбільше родин отримали світло на Донеччині - майже 500 тисяч. На Дніпропетровщині електропостачання відновили для понад 307 тисяч осель.

У Києві світло повернули 245,5 тисячі родин, на Одещині - майже 113 тисячам, а на Київщині - понад 112 тисячам.

Як ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів

У компанії зазначили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи попри постійні обстріли та небезпеку.

До ремонту пошкоджених об'єктів вони приступають одразу після отримання відповідного дозволу та доступу від ЗСУ і ДСНС.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 1,7 млн родин, які залишилися без електропостачання внаслідок російських обстрілів.

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