RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Энергетики ДТЭК вернули свет 1,2 млн семьям после ударов РФ

15:09 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Сергей Новиков
ДТЭК отчитывается о восстановлении сетей (фото: Getty Images)

С 19 по 25 октября энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,2 млн семей в Киеве и четырех областях Украины, которые остались без света из-за российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

За неделю энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение почти в 800 населенных пунктах, обесточенных в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Где энергетики вернули свет наибольшему количеству семей

Больше всего семей получили свет в Донецкой области - почти 500 тысяч. На Днепропетровщине электроснабжение возобновили для более 307 тысяч домов.

В Киеве свет вернули 245,5 тысячам семей, в Одесской области - почти 113 тысячам, а в Киевской области - более 112 тысячам.

Как ДТЭК возобновляет электроснабжение после обстрелов

В компании отметили, что энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные обстрелы и опасность.

Ремонт поврежденных объектов они приступают сразу после получения соответствующего разрешения и доступа от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,7 млн семей , оставшихся без электроснабжения в результате российских обстрелов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭКЭлектроэнергия