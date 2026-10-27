Энергетики ДТЭК вернули свет 1,2 млн семьям после ударов РФ

За неделю энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение почти в 800 населенных пунктах, обесточенных в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Где энергетики вернули свет наибольшему количеству семей

Больше всего семей получили свет в Донецкой области - почти 500 тысяч. На Днепропетровщине электроснабжение возобновили для более 307 тысяч домов.

В Киеве свет вернули 245,5 тысячам семей, в Одесской области - почти 113 тысячам, а в Киевской области - более 112 тысячам.

Как ДТЭК возобновляет электроснабжение после обстрелов

В компании отметили, что энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные обстрелы и опасность.

Ремонт поврежденных объектов они приступают сразу после получения соответствующего разрешения и доступа от ВСУ и ГСЧС.