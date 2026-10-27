ua en ru
Вт, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Енергетики ДТЕК повернули світло 1,2 млн родинам після ударів РФ

15:09 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Сергій Новіков
Енергетики ДТЕК повернули світло 1,2 млн родинам після ударів РФ ДТЕК звітує про відновлення мереж (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

З 19 по 25 жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 1,2 млн родин у Києві та чотирьох областях України, які залишилися без світла через російські обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

За тиждень енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання майже у 800 населених пунктах, знеструмлених внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Де енергетики повернули світло найбільшій кількості родин

Найбільше родин отримали світло на Донеччині - майже 500 тисяч. На Дніпропетровщині електропостачання відновили для понад 307 тисяч осель.

У Києві світло повернули 245,5 тисячі родин, на Одещині - майже 113 тисячам, а на Київщині - понад 112 тисячам.

Як ДТЕК відновлює електропостачання після обстрілів

У компанії зазначили, що енергетики продовжують відновлювальні роботи попри постійні обстріли та небезпеку.

До ремонту пошкоджених об'єктів вони приступають одразу після отримання відповідного дозволу та доступу від ЗСУ і ДСНС.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 1,7 млн родин, які залишилися без електропостачання внаслідок російських обстрілів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК Електроенергія
Новини
"Режим тиші" в Олешках триватиме до 1 листопада, - Арахамія
"Режим тиші" в Олешках триватиме до 1 листопада, - Арахамія
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід