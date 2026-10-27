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Энергетики ДТЭК вернули свет 1,2 млн семьям после ударов РФ

15:09 27.10.2026 Вт
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aimg Сергей Новиков
Энергетики ДТЭК вернули свет 1,2 млн семьям после ударов РФ ДТЭК отчитывается о восстановлении сетей (фото: Getty Images)
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С 19 по 25 октября энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более чем 1,2 млн семей в Киеве и четырех областях Украины, которые остались без света из-за российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

За неделю энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение почти в 800 населенных пунктах, обесточенных в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Где энергетики вернули свет наибольшему количеству семей

Больше всего семей получили свет в Донецкой области - почти 500 тысяч. На Днепропетровщине электроснабжение возобновили для более 307 тысяч домов.

В Киеве свет вернули 245,5 тысячам семей, в Одесской области - почти 113 тысячам, а в Киевской области - более 112 тысячам.

Как ДТЭК возобновляет электроснабжение после обстрелов

В компании отметили, что энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные обстрелы и опасность.

Ремонт поврежденных объектов они приступают сразу после получения соответствующего разрешения и доступа от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,7 млн семей , оставшихся без электроснабжения в результате российских обстрелов.

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