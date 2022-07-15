Энергетики ДТЭК получили награды за восстановление работы инфраструктуры УЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В мае-июне этого года после вражеских обстрелов были повреждены инфраструктурные объекты Укрзализныци во Львовской и Киевской областях. Было разрушено 2 подстанции, из-за чего была нарушена нормальная схема железнодорожного сообщения и снабжения света в этих областях.

За вклад в возобновление работы энергообъектов для железнодорожного сообщения "Укрзализныця" наградила грамотами и благодарностями 21 специалиста ДТЭК одесские электросети и 17 специалистов ДТЭК Днепровские электросети.

"Помощь наших бригад в восстановлении электроинфраструктуры Укрзализныци, разрушенной из-за вражеских обстрелов-пример консолидации усилий всех украинцев ради победы. Мы все стали одной мощной командой, которая возвращает электроэнергию, чтобы врачи имели возможность спасать жизни, бизнес работать, украинцы - быть на связи с родными и близкими и передвигаться по стране и за ее пределами", - сообщили в компании.



Напомним, ранее отмечалось, что энергетики ДТЭК восстановили поставки света для 3 млн домохозяйств, пострадавших из-за боевых действий в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.