Енергетики ДТЕК отримали нагороди за відновлення роботи інфраструктури УЗ

У травні-червні цього року після ворожих обстрілів були пошкоджені інфраструктурні об’єкти Укрзалізниці у Львівській та Київській областях. Було зруйновано 2 підстанції, через що була порушена нормальна схема залізничного сполучення та постачання світла у цих областях.

За внесок у відновлення роботи енергооб’єктів для залізничного сполучення "Укрзалізниця" нагородила грамотами і подяками 21 спеціаліста ДТЕК Одеські електромережі та 17 фахівців ДТЕК Дніпровські електромережі.

"Допомога наших бригад у відновленні електроінфраструктури Укрзалізниці, зруйнованої через ворожі обстріли - приклад консолідації зусиль всіх українців задля перемоги. Ми всі стали однією потужною командою, яка повертає електроенергію, щоб лікарі мали змогу рятувати життя, бізнес - працювати, українці - бути на зв’язку з рідними та близькими та пересуватися країною та за її межами", - повідомили в компанії.



Нагадаємо, раніше зазначалось, що енергетики ДТЕК відновили постачання світла для 3 млн домогосподарств, що постраждали через бойові дії у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.