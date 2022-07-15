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Енергетики ДТЕК отримали нагороди за відновлення роботи інфраструктури УЗ

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П'ятниця 15 липня 2022 16:46
Енергетики ДТЕК отримали нагороди за відновлення роботи інфраструктури УЗ Фото: енергетики ДТЕК отримали нагороди за відновлення роботи інфраструктури УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

38 енергетиків ДТЕК отримали відзнаки за допомогу у відновленні пошкоджених обстрілами мереж "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

У травні-червні цього року після ворожих обстрілів були пошкоджені інфраструктурні об’єкти Укрзалізниці у Львівській та Київській областях. Було зруйновано 2 підстанції, через що була порушена нормальна схема залізничного сполучення та постачання світла у цих областях.

За внесок у відновлення роботи енергооб’єктів для залізничного сполучення "Укрзалізниця" нагородила грамотами і подяками 21 спеціаліста ДТЕК Одеські електромережі та 17 фахівців ДТЕК Дніпровські електромережі.

"Допомога наших бригад у відновленні електроінфраструктури Укрзалізниці, зруйнованої через ворожі обстріли - приклад консолідації зусиль всіх українців задля перемоги. Ми всі стали однією потужною командою, яка повертає електроенергію, щоб лікарі мали змогу рятувати життя, бізнес - працювати, українці - бути на зв’язку з рідними та близькими та пересуватися країною та за її межами", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше зазначалось, що енергетики ДТЕК відновили постачання світла для 3 млн домогосподарств, що постраждали через бойові дії у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

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ДТЕК Укрзалізниця
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