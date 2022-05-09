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Энергетики ДТЭК за неделю вернули свет 115 тысячам семей

Фото: энергетики ДТЭК за неделю вернули свет 115 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю энергетики вернули электроэнергию в 115 тысяч домов, пострадавших от боевых действий в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

За прошедшую неделю (со 2 по 8 мая) на Киевщине энергетики восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах и вернули свет для 8 405 семей. Возобновляемые работы в Киевской области завершены на 90%.

"Всего с 3 апреля, с тех пор как Киевщина была освобождена от оккупантов удалось вернуть свет более 90% всех домов, которые остались без света из-за российских захватчиков. Снова со светом - более 140 тысяч семей", - говорят в компании Рината Ахметова..

В Донецкой области несмотря на боевые действия энергетики восстановили электроснабжение в 126 населенных пунктах.

"За прошедшую неделю электромонтерам ДТЭК Донецкие электросети удалось частично вернуть электроснабжение в 126 населенных пунктов Донецкой области, в целом энергетики вернули свет в дома 90 632 семей. Из - за активных боевых действий в некоторых населенных пунктах сети приходится ремонтировать регулярно", - сообщают в ДТЭК.

Также из-за вражеских обстрелов в Одесской области без света осталось более 21 тысячи жителей области.

"Электромонтерам ДТЭК Одесские электросети удалось за менее чем 2 часа восстановить электроснабжение для 13 875 семей в 25 населенных пунктах", - отмечают в компании.

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