Енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 115 тисячам родин

За минулий тиждень (з 2 по 8 травня) на Київщині енергетики відновили електропостачання у 18 населених пунктах та повернули світло для 8 405 родин. Відновлювані роботи в Київській області завершені на 90%.

"Всього з 3 квітня, відколи Київщина була звільнена від окупантів вдалося повернути світло понад 90% всіх будинків, які лишилися без світла через російських загарбників. Знову зі світлом - понад 140 тисяч родин", - кажуть у компанії Ріната Ахметова..

На Донеччині попри бойові дії енергетики відновили електропостачання у 126 населених пунктах.

"За минулий тиждень електромонтерам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося частково повернути електропостачання у 126 населених пунктів Донецької області, загалом енергетики повернули світло у домівки 90 632 родин. Через активні бойові дії в деяких населених пунктах мережі доводиться ремонтувати регулярно", - повідомляють в ДТЕК.

Також через ворожі обстріли на Одещині без світла лишилося понад 21 тисяча мешканців області.

"Електромонтерам ДТЕК Одеські електромережі вдалося за менше, ніж 2 години відновити електропостачання для 13 875 родин у 25 населених пунктах", - зазначають в компанії.