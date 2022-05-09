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Енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 115 тисячам родин

Фото: енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 115 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулий тиждень енергетики повернули електроенергію у 115 тисяч будинків, що постраждали від бойових дій у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

За минулий тиждень (з 2 по 8 травня) на Київщині енергетики відновили електропостачання у 18 населених пунктах та повернули світло для 8 405 родин. Відновлювані роботи в Київській області завершені на 90%.

"Всього з 3 квітня, відколи Київщина була звільнена від окупантів вдалося повернути світло понад 90% всіх будинків, які лишилися без світла через російських загарбників. Знову зі світлом - понад 140 тисяч родин", - кажуть у компанії Ріната Ахметова..

На Донеччині попри бойові дії енергетики відновили електропостачання у 126 населених пунктах.

"За минулий тиждень електромонтерам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося частково повернути електропостачання у 126 населених пунктів Донецької області, загалом енергетики повернули світло у домівки 90 632 родин. Через активні бойові дії в деяких населених пунктах мережі доводиться ремонтувати регулярно", - повідомляють в ДТЕК.

Також через ворожі обстріли на Одещині без світла лишилося понад 21 тисяча мешканців області.

"Електромонтерам ДТЕК Одеські електромережі вдалося за менше, ніж 2 години відновити електропостачання для 13 875 родин у 25 населених пунктах", - зазначають в компанії.

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ДТЕКЕлектроенергія