Енергетики докладають максимум зусиль, щоб у нас була більш-менш стабільна ситуація, - нардеп

Необхідно розуміти всю складність ситуації в енергетиці і цінити зусилля енергетиків, які зберігають більш-менш стабільну роботу енергосистеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Андрія Геруса.

"Я хотів би, щоб ми не критикували, а розуміли всю складність ситуацію і розуміли всі ті зусилля, які були докладені, щоби в нас була хоча б більш-менш стабільна ситуація", - сказав Герус на засіданні комітету.

За його словами, російські терористи випустили по енергосистемі 700 ракет і безпілотників Шахедів, більшість яких була збита силами ППО.

"Не кожна країна втримала б такі атаки. В нас енергетична система продовжує працювати більш-менш стабільно. Все завдяки зусиллям ППО і енергетикам, які максимально швидко не зважаючи на погодні умови і на всі ризики ремонтували енергосистему", - додав нардеп.

За його словами, станом на 1 січня на робочому місці серед російські атаки загинуло 98 енергетиків і 196 поранені.