ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы у нас была более или менее стабильная ситуация, - нардеп

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 15:24
Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы у нас была более или менее стабильная ситуация, - нардеп Фото: народный депутат Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Необходимо понимать всю сложность ситуации в энергетике и ценить усилия энергетиков, сохраняющих более или менее стабильную работу энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Геруса.

"Я хотел бы, чтобы мы не критиковали, а понимали всю сложность ситуацию и понимали все те усилия, которые были приложены, чтобы у нас была хотя бы более-менее стабильная ситуация", - сказал Герус на заседании комитета.

По его словам, российские террористы выпустили по энергосистеме 700 ракет и беспилотников Шахедов, большинство которых было сбито силами ПВО.

"Не каждая страна удержала бы такие атаки. У нас энергетическая система продолжает работать более-менее стабильно. Все благодаря усилиям ПВО и энергетикам, которые максимально быстро несмотря на погодные условия и все риски ремонтировали энергосистему", - добавил нардеп.

По его словам, по состоянию на 1 января на рабочем месте среди российских атак погибли 98 энергетиков и 196 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"