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Енергетики за добу повернули світло після обстрілів 24 тисячам родин, - ДТЕК

Фото: енергетики за добу повернули світло після обстрілів 24 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За останню добу фахівці ДТЕК повернули світло мешканцям 18 населених пунктів Донецької та Одеської області, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням понад 24 тисячі родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

В Донецькій області тривають активні бойові дії. Постійних руйнувань зазнає інфраструктура електромереж регіону.

"Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом доби вдалося повернути електропостачання 22 487 родині Донеччини", - зазначили в компанії.

Зазнає руйнувань від російських окупантів також Одеська область. Тут фахівці ДТЕК повернули світло 2101 родині в 6 населених пунктах регіону.

В ДТЕК наголошують, що енергетики відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим.

Нагадаємо, майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими.

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ДТЕК