Энергетики за сутки вернули свет после обстрелов 24 тысячам семей, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 22 487 семье Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает разрушения от российских оккупантов также Одесская область. Здесь специалисты ДТЭК вернули свет 2101 семье в 6 населенных пунктах региона.

В ДТЭК отмечают, что энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, почти 1000 аварийных бригад энергетиков ДТЭК перешли в усиленный режим работы в преддверии зимы.