RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики за сутки вернули свет после обстрелов 24 тысячам семей, - ДТЭК

Фото: энергетики за сутки вернули свет после обстрелов 24 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За последние сутки специалисты ДТЭК вернули свет жителям 18 населенных пунктов Донецкой и Одесской области, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением более 24 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось вернуть электроснабжение 22 487 семье Донбасса", - отметили в компании.

Испытывает разрушения от российских оккупантов также Одесская область. Здесь специалисты ДТЭК вернули свет 2101 семье в 6 населенных пунктах региона.

В ДТЭК отмечают, что энергетики восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, почти 1000 аварийных бригад энергетиков ДТЭК перешли в усиленный режим работы в преддверии зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК