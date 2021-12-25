Энергетики в Британии обвинили Россию в "национальном кризисе"

Кризис поставил отрасль на грань катастрофы.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек в свою очередь предупредила, что высокая стоимость топлива будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнется весной.

"Казначейству Великобритании необходимо предпринять меры в отношении огромного инфляционного риска для бизнеса и экономической безопасности, а также ради обычных людей, которым грозит увеличение платежек на 50%", - добавила она.