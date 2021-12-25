Енергетики в Британії звинуватили Росію в "національній кризі"

Криза поставила галузь на межу катастрофи.

"Це національна криза. Оптові ціни на газ і електроенергію зросли до безпрецедентного рівня за останні три тижні", - прокоментував ситуацію виконавчий директор Good Energy Найджел Поклінгтон.

Виконавчий директор Energy UK Емма Пінчбек своєю чергою попередила, що висока вартість палива буде найбільшою проблемою, з якою економіка Британії зіткнеться навесні.

"Казначейству Великобританії необхідно вжити заходів щодо величезного інфляційного ризику для бізнесу та економічної безпеки, а також заради звичайних людей, яким загрожує збільшення платіжок на 50%", - додала вона.