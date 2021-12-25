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Енергетики в Британії звинуватили Росію в "національній кризі"

Автор: Артур Родивилов

Глави двох британських енергетичних компаній (EDF і Good Energy), а також галузевої асоціації Energy UK, заявили про зростальну "національну кризу" через ціни на газ на тлі відмови Росії нарощувати постачання. Вони попросили владу вжити заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Криза поставила галузь на межу катастрофи.

"Це національна криза. Оптові ціни на газ і електроенергію зросли до безпрецедентного рівня за останні три тижні", - прокоментував ситуацію виконавчий директор Good Energy Найджел Поклінгтон.

Виконавчий директор Energy UK Емма Пінчбек своєю чергою попередила, що висока вартість палива буде найбільшою проблемою, з якою економіка Британії зіткнеться навесні.

"Казначейству Великобританії необхідно вжити заходів щодо величезного інфляційного ризику для бізнесу та економічної безпеки, а також заради звичайних людей, яким загрожує збільшення платіжок на 50%", - додала вона.

Зазначимо, російський "Газпром" п'ятий день не бронює потужності "Ямал-Європа". Унаслідок газопровід перейшов в реверсний режим - із заходу на схід. На цьому тлі Путін заявив, що Німеччина постачає газ в Україну.

Як раніше повідомив гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон, "Газпром" знизив постачання газу до Європи через Польщу та Україну.

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