Энергетик вернули свет в 22 населенных пункта в Донецкой области, - ДТЭК

Энергетики благодаря усилиям ВСУ смогли отремонтировать разрушенные оккупантами электросети в зоне боевых действий и вернуть свет в 22 населенных пункта Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Свет вернулся в населенные пункты Торецкого и Бахмутского направлений, которые были обесточены из-за обстрела. Работы удалось провести несмотря на обстрелы в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах", - сообщили в компании.

Несмотря на крайне сложную обстановку с вражескими обстрелами, электроснабжение восстановлено для 22 117 семей в области.

Сейчас без света остаются 341 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления-Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Бахмутский.

Здесь энергетики не могут провести работы из-за активных боевых действий и регулярных обстрелов. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.