ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики повернули світло в 22 населених пункти у Донецькій області, - ДТЕК

Новость на русском →
Вівторок 14 червня 2022 14:14
Енергетики повернули світло в 22 населених пункти у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики завдяки зусиллям ЗСУ повернули світло в 22 населених пункти у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики завдяки зусиллям ЗСУ змогли відремонтувати зруйновані окупантами електромережі в зоні бойових дій і повернути світло у 22 населених пункти Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Світло повернулось у населені пункти Торецького та Бахмутського напрямків, що були знеструмлені через обстріл. Роботи вдалося провести попри обстріли у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах", - повідомили в компанії.

Попри вкрай складну обстановку з ворожими обстрілами, електропостачання відновлено для 22 117 родин в області.

Наразі без світла лишаються 341 населений пункті Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Бахмутський.

Тут енергетики не можуть провести роботи через активні бойові дії та регулярні обстріли. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Електроенергія
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає