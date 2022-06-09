UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики после артобстрела вернули свет для 27 тысяч жителей Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики после артобстрела вернули свет для 27 тысяч жителей Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики ликвидировали последствия вражеского артиллерийского обстрела линий электропередачи и вернули свет 22 населенным пунктам Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского районов Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"За сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили электропитание для жителей 22 населенных пунктов. Всего свет вернулся к 26 503 жилищ жителей Донецкой области", - сообщили в компании.

В частности, энергетикам удалось за сутки вернуть свет в 15 городов и сел Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского направлений, подвергшихся обстрелам оккупантов утром 8 апреля.

По состоянию на 9 июня без света остается 316 населенных пунктов Донецкой области.

Самыми сложными направлениями остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский. В значительной части этих населенных пунктов энергетики не имеют возможности провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДонецкая область