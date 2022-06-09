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Енергетики після артобстрілу повернули світло для 27 тисяч жителів Донецької області, - ДТЕК

Фото: енергетики після артобстрілу повернули світло для 27 тисяч жителів Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики ліквідували наслідки ворожого артилерійського обстрілу ліній електропередачі і повернули світло 22 населеним пунктам Бахмутського, Волноваського, Покровського та Слов’янського районів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"За добу аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі повністю чи частково відновили електроживлення для жителів 22 населених пунктів. Всього світло повернулось до 26 503 осель мешканців Донецької області", - повідомили в компанії.

Зокрема, енергетикам вдалось за добу повернути світло в 15 міст та сіл Бахмутського, Волноваського, Покровського та Слов’янського напрямків, що зазнали обстрілів окупантів зранку 8 квітня.

Станом на 9 червня без світла залишається 316 населених пунктів Донецької області.

Найскладнішими напрямками лишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. У значній частині цих населених пунктів енергетики не мають змоги провести ремонти та чекають на дозвіл від Збройних сил України.

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ДТЕКДонецька область