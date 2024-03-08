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Енергетика України потребує термінового вирішення проблеми боргів, - інвестори

Фото: енергетика України потребує термінового вирішення проблеми боргів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Галузь енергетики України потребує якнайшвидшого вирішення боргової кризи, щодо накопиченої заборгованості між компаніями у попередні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова.

"Сьогодні проблеми боргів виникли не тільки на ринку зеленої енергетики. Ми якраз наголошуємо, якщо вирішувати борги, то треба їх вирішувати в цілому і для атомної енергетики, і для водоканалів, для всіх, скажемо так напрямків, щоб закрити питання по боргам, і щоб ринок працював на абсолютно прозорих нормальних умовах", - сказав Конеченков.

За його словами, від погашення боргів залежить здатність енергетичних та комунальних компаній продовжувати стабільну роботу в умовах вільного ринку.

Водночас він розповів, що станції вітроенергетики мають зобов’язання повертати кошти, які залучались на будівництво станцій, банкам та кредиторам.

Конеченков зазначив, що вирішення проблеми боргів - це запорука розвитку галузі енергетики і зеленої енергетики зокрема.

Як повідомлялося, на думку Анастасії Верещинської, директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства, інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці.

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Електроенергія