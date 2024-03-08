Энергетика Украины нуждается в срочном решении проблемы долгов, - инвесторы

"Сегодня проблемы долгов возникли не только на рынке зеленой энергетики. Мы как раз подчеркиваем, если решать долги, то нужно их решать в целом и для атомной энергетики, и для водоканалов, для всех, скажем так направлений, чтобы закрыть вопросы по долгам, и чтобы рынок работал на абсолютно прозрачных нормальных условиях", – сказал Конеченков.

По его словам, от погашения долгов зависит способность энергетических и коммунальных компаний продолжать стабильную работу в условиях свободного рынка.

В то же время он рассказал, что станции ветроэнергетики обязаны возвращать средства, которые привлекались на строительство станций, банкам и кредиторам.

Конеченков отметил, что решение проблемы долгов – это залог развития отрасли энергетики и зеленой энергетики в частности.

Как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту по плану и путям погашения долгов в зеленой энергетике.