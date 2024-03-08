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Энергетика Украины нуждается в срочном решении проблемы долгов, - инвесторы

Фото: энергетика Украины нуждается в срочном решении проблемы долгов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Отрасль энергетики Украины нуждается в скорейшем решении долгового кризиса относительно накопленной задолженности между компаниями в предыдущие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.

"Сегодня проблемы долгов возникли не только на рынке зеленой энергетики. Мы как раз подчеркиваем, если решать долги, то нужно их решать в целом и для атомной энергетики, и для водоканалов, для всех, скажем так направлений, чтобы закрыть вопросы по долгам, и чтобы рынок работал на абсолютно прозрачных нормальных условиях", – сказал Конеченков.

По его словам, от погашения долгов зависит способность энергетических и коммунальных компаний продолжать стабильную работу в условиях свободного рынка.

В то же время он рассказал, что станции ветроэнергетики обязаны возвращать средства, которые привлекались на строительство станций, банкам и кредиторам.

Конеченков отметил, что решение проблемы долгов – это залог развития отрасли энергетики и зеленой энергетики в частности.

Как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту по плану и путям погашения долгов в зеленой энергетике.

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Электроэнергия