Енергетика потребує реформ. Посол ЄС назвала ключові кроки

Які реформи треба зробити

"Це реформи лібералізації ринку, об'єднання (ринку електроенергії України - ред.) із енергоринком ЄС, продовження реформи газового сектору, створення дійсно незалежного регулятора. По цим питанням ми знаходимося в активній дискусії", - сказала вона.

Проте, є багато питань, які важко вирішити під час війни, наприклад, це "дуже дороге ПСО" - перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, сказала посол, додавши, що все-таки Україні необхідно пройти крізь ці реформи, щоб зробити національний енергосектор конкурентним.

Фото: Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова навела перелік реформ в енергетиці, які мають бути зроблені (аналітичний центр We Build Ukraine)

Виконання реформ в енергетиці прив'язане до програми фінансової підтримки України від ЄС - Ukraine Facility. Наша країна отримує фінансову винагороду за проведення відповідних реформ зауважила Катаріна Матернова.

Фінансова підтримка від ЄС

Однією із найбільших інституцій, яка надає фінансову допомогу Україна є Європейський банк реконструкції та розвитку. ЄБРР надає гарантії на сотні мільйонів євро для приватного бізнесу в Україна. Матернова додала, що також є програма ЄБРР щодо зниження ризиків для проектів у відновлюваній енергетиці.

Виступаючи на конференції, керівник центру We Build Ukraine Олександр Кубраков підкреслив, що саме завдяки підтримці Єврокомісії, сектор відновлюваної енергетики отримує значні інвестиції.

"У пайплайні вже майже 4 ГВт лише у вітрі, а домогосподарства, малий та середній бізнеси додали близько 1,5 ГВт розподіленої сонячної генерації", - сказав Кубраков.

Фото: Керівник аналітичного центру We Build Ukraine Олександр Кубраков сказав, що сектор відновлюваної енергетику отримує значну підтримку від європейських партнерів (We Build Ukraine)

Окрему увагу посол ЄС звернула на фінансування великих державних енергетичних компаній. "Ми робимо можливим надання основних термінових кредитів для купівлі газу "Нафтогазом", - сказала Матернова, додавши, що кредитне фінансування також надається для потреб "Укренерго".

Постачання енергетичного обладнання

Посол сказала, що зараз енергетичний сектор України перебуває під ударами, наприклад, це ураження Трипільської ТЕС, інфраструктури підземних газових сховищ та об'єктів магістральної енергомережі.

З початку повномасштабної війни ЄС надав допомоги для української енергетики на загальну суму близько 3 млрд євро, не рахуючи постачання обладнання. Катаріна Матернова навела приклад того, як була розібрана на частини та вивезена в Україну ТЕС м. Вільнюс (Литва). "Зараз це обладнання зберігається (в Україні - ред.) і на щастя воно не було зруйноване під час останніх атак і фактично може бути використане", - додала посол.

Катаріна Матернова підкреслила, що за останній час Україна зробила прогрес у будівництві розподіленої генерації.