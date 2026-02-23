Не енергетика: в ISW назвали нові пріоритетні цілі для ракетних атак РФ

Російські війська під час масованої комбінованої атаки в ніч з 21 на 22 лютого могли змінити пріоритетні цілі ударів - з енергетичної інфраструктури на водну та залізничну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
За даними Повітряних сил ЗСУ, упродовж ночі Росія випустила по Україні 347 ракет і безпілотників.
Зокрема, ворог застосував:
Українська ППО збила 274 безпілотники та 33 ракети. Зокрема, було знищено майже всі ракети типу "Х-101", а також усі "Іскандер-К" і "Х-59/69".
Аналітики ISW зазначають, що під час цієї атаки Росія, ймовірно, змістила акцент із руйнування енергосистеми України на удари по логістиці - зокрема залізничній та водній інфраструктурі.
Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що основними цілями стали об’єкти логістики, зокрема залізниці та системи водопостачання.
Водночас аналітики наголошують, що РФ може й надалі комбінувати такі удари зі спробами виснаження енергетичної інфраструктури.
В ISW вважають, що зміна цілей атак може свідчити про адаптацію російської стратегії після спроб масованими ударами знищити українську енергетику взимку.
Водночас експерти підкреслюють: Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів по енергосистемі, поєднуючи їх з атаками на логістичні та критично важливі об’єкти.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час так званого "енергетичного перемир'я" російська армія переорієнтувала удари на логістику.