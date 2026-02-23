Не энергетика: в ISW назвали новые приоритетные цели для ракетных атак РФ

Российские войска во время массированной комбинированной атаки в ночь с 21 на 22 февраля могли изменить приоритетные цели ударов - с энергетической инфраструктуры на водную и железнодорожную.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия выпустила по Украине 347 ракет и беспилотников.
В частности, враг применил:
Украинская ПВО сбила 274 беспилотника и 33 ракеты. В частности, были уничтожены почти все ракеты типа "Х-101", а также все "Искандер-К" и "Х-59/69".
Аналитики ISW отмечают, что во время этой атаки Россия, вероятно, сместила акцент с разрушения энергосистемы Украины на удары по логистике - в частности железнодорожной и водной инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что основными целями стали объекты логистики, в частности железные дороги и системы водоснабжения.
В то же время аналитики отмечают, что РФ может и в дальнейшем комбинировать такие удары с попытками истощения энергетической инфраструктуры.
В ISW считают, что изменение целей атак может свидетельствовать об адаптации российской стратегии после попыток массированными ударами уничтожить украинскую энергетику зимой.
В то же время эксперты подчеркивают: Россия, вероятно, продолжит наносить удары по энергосистеме, сочетая их с атаками на логистические и критически важные объекты.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что во время так называемого "энергетического перемирия" российская армия переориентировала удары на логистику.