Не энергетика: в ISW назвали новые приоритетные цели для ракетных атак РФ

Массированная атака: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия выпустила по Украине 347 ракет и беспилотников.

В частности, враг применил:

297 ударных дронов различных типов, среди которых около 200 - "Шахеды";

50 ракет, включая гиперзвуковые "Цирконы", баллистические "Искандер-М/С-400", крылатые "Х-101", "Искандер-К" и "Х-59/69".

Украинская ПВО сбила 274 беспилотника и 33 ракеты. В частности, были уничтожены почти все ракеты типа "Х-101", а также все "Искандер-К" и "Х-59/69".

Изменение целей российских ударов

Аналитики ISW отмечают, что во время этой атаки Россия, вероятно, сместила акцент с разрушения энергосистемы Украины на удары по логистике - в частности железнодорожной и водной инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что основными целями стали объекты логистики, в частности железные дороги и системы водоснабжения.

В то же время аналитики отмечают, что РФ может и в дальнейшем комбинировать такие удары с попытками истощения энергетической инфраструктуры.

Оценка аналитиков

В ISW считают, что изменение целей атак может свидетельствовать об адаптации российской стратегии после попыток массированными ударами уничтожить украинскую энергетику зимой.

В то же время эксперты подчеркивают: Россия, вероятно, продолжит наносить удары по энергосистеме, сочетая их с атаками на логистические и критически важные объекты.