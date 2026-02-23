ua en ru
Не енергетика: в ISW назвали нові пріоритетні цілі для ракетних атак РФ

Україна, Понеділок 23 лютого 2026 09:20
російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські війська під час масованої комбінованої атаки в ніч з 21 на 22 лютого могли змінити пріоритетні цілі ударів - з енергетичної інфраструктури на водну та залізничну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Масована атака: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, упродовж ночі Росія випустила по Україні 347 ракет і безпілотників.

Зокрема, ворог застосував:

  • 297 ударних дронів різних типів, серед яких близько 200 - "Шахеди";
  • 50 ракет, включаючи гіперзвукові "Циркони", балістичні "Іскандер-М/С-400", крилаті "Х-101", "Іскандер-К" та "Х-59/69".

Українська ППО збила 274 безпілотники та 33 ракети. Зокрема, було знищено майже всі ракети типу "Х-101", а також усі "Іскандер-К" і "Х-59/69".

Зміна цілей російських ударів

Аналітики ISW зазначають, що під час цієї атаки Росія, ймовірно, змістила акцент із руйнування енергосистеми України на удари по логістиці - зокрема залізничній та водній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що основними цілями стали об’єкти логістики, зокрема залізниці та системи водопостачання.

Водночас аналітики наголошують, що РФ може й надалі комбінувати такі удари зі спробами виснаження енергетичної інфраструктури.

Оцінка аналітиків

В ISW вважають, що зміна цілей атак може свідчити про адаптацію російської стратегії після спроб масованими ударами знищити українську енергетику взимку.

Водночас експерти підкреслюють: Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів по енергосистемі, поєднуючи їх з атаками на логістичні та критично важливі об’єкти.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час так званого "енергетичного перемир'я" російська армія переорієнтувала удари на логістику.

