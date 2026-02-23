ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Не энергетика: в ISW назвали новые приоритетные цели для ракетных атак РФ

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 09:20
UA EN RU
Не энергетика: в ISW назвали новые приоритетные цели для ракетных атак РФ Иллюстративное фото: в ISW назвали новые приоритетные цели для ракетных атак РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска во время массированной комбинированной атаки в ночь с 21 на 22 февраля могли изменить приоритетные цели ударов - с энергетической инфраструктуры на водную и железнодорожную.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Читайте также: Люди под завалами, обесточивание и пожары: все об атаке РФ на Киевскую область, Одессу и регионы

Массированная атака: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия выпустила по Украине 347 ракет и беспилотников.

В частности, враг применил:

  • 297 ударных дронов различных типов, среди которых около 200 - "Шахеды";
  • 50 ракет, включая гиперзвуковые "Цирконы", баллистические "Искандер-М/С-400", крылатые "Х-101", "Искандер-К" и "Х-59/69".

Украинская ПВО сбила 274 беспилотника и 33 ракеты. В частности, были уничтожены почти все ракеты типа "Х-101", а также все "Искандер-К" и "Х-59/69".

Изменение целей российских ударов

Аналитики ISW отмечают, что во время этой атаки Россия, вероятно, сместила акцент с разрушения энергосистемы Украины на удары по логистике - в частности железнодорожной и водной инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что основными целями стали объекты логистики, в частности железные дороги и системы водоснабжения.

В то же время аналитики отмечают, что РФ может и в дальнейшем комбинировать такие удары с попытками истощения энергетической инфраструктуры.

Оценка аналитиков

В ISW считают, что изменение целей атак может свидетельствовать об адаптации российской стратегии после попыток массированными ударами уничтожить украинскую энергетику зимой.

В то же время эксперты подчеркивают: Россия, вероятно, продолжит наносить удары по энергосистеме, сочетая их с атаками на логистические и критически важные объекты.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что во время так называемого "энергетического перемирия" российская армия переориентировала удары на логистику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Зеленский объяснил, почему Украина не может выйти из Донбасса
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти