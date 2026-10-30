ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Енергетика без грошей на відновлення: як борги балансуючого ринку стримують інвестиції

20:25 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Енергетика без грошей на відновлення: як борги балансуючого ринку стримують інвестиції Борги енергоринку перевищили рівень початку року (фото: GettyImages)
Додати як бажане джерело в Google

Зростання боргів перед учасниками балансуючого ринку позбавляє енергетичні компанії коштів, необхідних для відновлення після російських обстрілів, та стримує будівництво нових електростанцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

За його словами, протягом останнього року боргова проблема лише загострилася, а заборгованість значно перевищує показники початку 2026 року.

"Інша проблема - це борги балансуючого ринку. Це проблема, яка лише посилюється за останній рік. Нові числа про борги, вони вже значно перевищують те, що на початок 2026-го року", - зазначив Прокіп.

Експерт наголосив, що через неплатежі енергетичні компанії не отримують необхідних коштів саме тоді, коли мають витрачати значні ресурси на ремонти пошкоджених об'єктів. Водночас борги стримують інвесторів від будівництва нових потужностей, які могли б посилити енергосистему.

Читайте також: Борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60%

"З одного боку, це бар'єр для будівництва нової генерації; з іншого боку, це проблема ліквідності для компаній, які в умовах обстрілів потребують коштів для відновлення", - пояснив Прокіп.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець також заявляв, що борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку залишають компанії без коштів для нормальної роботи та відлякують інвесторів.

За його словами, накопичення заборгованості свідчить про недосконалість державного регулювання, яке необхідно переглянути.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Електроенергія
Новини
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур