Борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60%

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку за дев’ять місяців 2026 року зросла на 60%, або на 13,76 млрд грн, і досягла 36,69 млрд грн.

Фактично йдеться про мільярди гривень, які учасники ринку вже заробили, але досі не отримали.

Борги на енергоринку в Україні

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.

Нагадаємо, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень. До того ж за рік суттєво зросла заборгованість самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Раніше член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко пояснював, що боргова проблема безпосередньо впливає на виробників електроенергії, які несуть витрати на генерацію, але не отримують повної оплати