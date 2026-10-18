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Борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60%

15:55 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Олександр Мороз
Борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60% "Укренерго" винно учасникам балансуючого ринку 13,8 млрд грн за 9 місяців (фото: Getty Images)
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Заборгованість НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку за дев’ять місяців 2026 року зросла на 60%, або на 13,76 млрд грн, і досягла 36,69 млрд грн.

Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ExPro Electricity Daily.

Найбільшу частину боргу — 32,02 млрд грн — становлять кошти, які "Укренерго" має виплатити постачальникам послуг з балансування.

Ще 4,67 млрд грн компанія заборгувала сторонам, відповідальним за баланс.

Фактично йдеться про мільярди гривень, які учасники ринку вже заробили, але досі не отримали.

Борги на енергоринку в Україні

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.

Нагадаємо, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень. До того ж за рік суттєво зросла заборгованість самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Раніше член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко пояснював, що боргова проблема безпосередньо впливає на виробників електроенергії, які несуть витрати на генерацію, але не отримують повної оплати

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