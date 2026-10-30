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Энергетика без денег на восстановление: как долги балансирующего рынка сдерживают инвестиции

20:25 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Энергетика без денег на восстановление: как долги балансирующего рынка сдерживают инвестиции Долги энергорынка превысили уровень начала года (фото: GettyImages)
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Рост долгов перед участниками балансирующего рынка лишает энергетические компании денежных средств, необходимых для восстановления после российских обстрелов, и сдерживает строительство новых электростанций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, за последний год долговая проблема лишь обострилась, а задолженность значительно превышает показатели начала 2026 года.

"Другая проблема - это долги балансирующего рынка. Это проблема, которая только усугубляется за последний год. Новые числа о долгах, они уже значительно превышают те, что на начало 2026 года", - отметил Прокип.

Эксперт подчеркнул, что из-за неплатежей энергетические компании не получают необходимых средств именно тогда, когда должны тратить значительные ресурсы на ремонт поврежденных объектов. В то же время долги сдерживают инвесторов от строительства новых мощностей, которые могли бы усилить энергосистему.

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"С одной стороны, это барьер для строительства новой генерации; с другой стороны, это проблема ликвидности для компаний, которые в условиях обстрелов нуждаются в средствах для восстановления", - пояснил Прокип.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец также заявлял, что долги "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка оставляют компании без средств для нормальной работы и отпугивают инвесторов.

По его словам, накопление задолженности свидетельствует о несовершенстве государственного регулирования, которое необходимо пересмотреть.

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