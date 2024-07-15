Енергетика, фортифікації й не тільки. Зеленський провів нараду з головами ОВА

За словами президента, під час наради ключовими темами були:

оперативна ситуація в кожному регіоні;

енергетика;

фортифікації;

безпека.

У тому ж числі було обговорено можливість налагодження співпраці з представниками американських штатів.

"Разом ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації, забезпечення укриттів", - додав він.

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців ворог посилив масовані обстріли проти України. Зокрема під удар також регулярно потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення графіків відключення світла.

За словами голови українського уряду Дениса Шмигаля, ситуація зі світлом покращиться у 20 числах липня, коли завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації. Це, своєю чергою, дозволить збільшити потужність в енергосистемі.

Ймовірно й те, що у вересні відключення, можливо взагалі перестануть застосовувати. Втім такий сценарій утримуватиметься недовго.

Також через ситуацію зі світлом, Міністерство освіти і науки (МОН) рекомендувало навчальним закладам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.