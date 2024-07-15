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Энергетика, фортификации и не только. Зеленский провел совещание с главами ОВА

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 15 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями областных администраций. Среди затронутых тем оперативная ситуация в регионах, энергетики и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам президента, во время совещания ключевыми темами были:

  • оперативная ситуация в каждом регионе;
  • энергетика;
  • фортификации;
  • безопасность.

В том же числе была обсуждена возможность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов.

"Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", - добавил он. 

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев враг усилил массированные обстрелы против Украины. В частности под удар также регулярно попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение графиков отключения света. 

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, ситуация со светом улучшится в 20 числах июля, когда завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации. Это, в свою очередь, позволит увеличить мощность в энергосистеме. 

Вероятно и то, что в сентябре отключения, возможно вообще перестанут применять. Впрочем, такой сценарий будет удерживаться недолго. 

Также из-за ситуации со светом, Министерство образования и науки (МОН) рекомендовало учебным заведениям начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.

 

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