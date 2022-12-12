Енергетичний шантаж скаженого сусіда: Шуляк про основні ризики та завдання цієї зими

"Всі розуміють, що шалений сусід не буде зупинятися і будуть продовжуватися речі, пов'язані з енергетичним шантажем. Тому потрібно готуватися не так до евакуації великих міст, а до того, як захищати об'єкти енергетичної інфраструктури", - розповіла вона.

За даними Шуляк, сьогодні працюють великі команди і на рівні Офісу президента, і на рівні міністерств, і на рівні "Укренерго", і на рівні інших команд, які пов'язані з енергетичними об'єктами для того, щоб вирішити дві важливі задачі.

"Перша - це відремонтувати те, що вже було пошкоджено, завезти відповідне обладнання, провести, де потрібно, перемовини з міжнародними партнерами. А друга складна надзадача - це захистити об'єкти енергетики від можливих наступних ударів", - розповіла вона.

За словами Шуляк, про всі проблеми під час холодної зими і морозів городянам варто звертатись до місцевої влади.

"В першу чергу місцевій владі, але я впевнена, що центральна не буде стояти осторонь від проблем людей, попри те, в якому місті вони проживають і від якої політичної сили обирався мер, тому що на сьогодні це спільна задача – пережити складну зиму і дійти до перемоги", - додала вона.

При цьому Шуляк підкреслила, що потрібно дуже чітко усвідомлювати, що будь-яке повідомлення від очільника міста мешканцями міста сприймається дуже щиро і дуже серйозно.

"Тому, коли людина говорить про те, що ми будемо робити евакуацію міста, то потрібно розуміти, яким чином, якими засобами, в які терміни, якими логістичними шляхами і таке інше", - навела вона приклад столиці, коли місцева влада, вже говорила неодноразово, що будемо евакуювати, потім - що не будемо евакуювати.

На питання, чи можливі впродовж зими якісь кадрові рішення, зокрема в столиці, щодо управління містом на такий складний екстрений період, Шуляк відповіла наступне: "Я зараз не бачу таких передумов, але ми ж не розуміємо, які рішення будуть ухвалюватися або навпаки не ухвалюватися в критично важливих ситуаціях, зокрема й на місцевому рівні".