Энергетический сектор Украины понес почти 57 млрд долларов убытков во время войны, - МВФ
С начала полномасштабного вторжения украинский энергетический сектор понес более 56 млрд долларов убытков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного валютного фонда.
"В результате полномасштабного вторжения России энергетическому сектору Украины был нанесен ущерб на 56,5 миллиарда долларов США", - говорится в отчете.
Отмечается, что за полномасштабное вторжение было оккупировано около 18 ГВт мощностей, в том числе крупнейшая в Восточной Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС.
Кроме того, была разрушена Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС.
Ранее сообщалось, что Россия разрушила 90% тепловой генерации Украины.
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