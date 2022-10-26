Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях

Графіки відключення світла в Україні визначають місцеві оператори розподільчих мереж (обленерго), тож усю необхідну інформацію треба шукати на їхніх ресурсах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Повідомляється, що "Укренерго" лише доводить до них необхідний обсяг та тривалість віялових відключень. Відповідно, сам графік - кого, коли, в якому порядку та на скільки відключати - визначають обленерго.
Таким чином, графіки відключення треба шукати на інформаційних ресурсах обленерго саме вашого регіону. РБК-Україна наводить повний список з посиланнями на ці сайти:
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що найближчим часом з'являться зрозуміліші графіки віялових відключень.
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