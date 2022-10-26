UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетична тривога. Як дізнатися графік відключення світла по областях

Фото: графіки відключення світла вказані на сайтах обленерго (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Графіки відключення світла в Україні визначають місцеві оператори розподільчих мереж (обленерго), тож усю необхідну інформацію треба шукати на їхніх ресурсах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Повідомляється, що "Укренерго" лише доводить до них необхідний обсяг та тривалість віялових відключень. Відповідно, сам графік - кого, коли, в якому порядку та на скільки відключати - визначають обленерго.

Таким чином, графіки відключення треба шукати на інформаційних ресурсах обленерго саме вашого регіону. РБК-Україна наводить повний список з посиланнями на ці сайти:

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що найближчим часом з'являться зрозуміліші графіки віялових відключень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергіяВіялові відключення