Энергетическая тревога. Как узнать график отключения света по областям

Графики отключения света в Украине определяют местные операторы распределительных сетей (облэнерго), поэтому всю необходимую информацию нужно искать на их ресурсах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Сообщается, что "Укрэнерго" только доводит до них необходимых объем и продолжительность веерных отключений. Соответственно, сам график - кого, когда, в каком порядке и на сколько отключать - определяют облэнерго.

Таким образом, графики отключения нужно искать на информационных ресурсах облэнерго конкретно вашего региона. РБК-Украина приводит полный список с ссылками на эти сайты: