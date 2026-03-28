Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Енергетична "наддержава" без пального? Кремль ввів повну заборону на експорт бензину

02:59 28.03.2026 Сб
2 хв
Паливне "ембарго" діятиме щонайменше чотири місяці
aimg Оксана Гапончук
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Уряд РФ офіційно запроваджує повну заборону на експорт автомобільного бензину для всіх учасників ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рос ЗМІ.

Обмеження набувають чинності з 1 квітня 2026 року за особистим рішенням віцепрем’єра Олександра Новака.

За даними джерел у галузевих міністерствах РФ, паливне «ембарго» діятиме щонайменше чотири місяці — до 31 липня, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Чому Кремль «закриває крани»?

Рішення про зупинку експорту стало результатом екстреної наради, де нафтовики визнали: пального на внутрішньому ринку катастрофічно не вистачає. Причини кризи системні:

  1. Результат «бавовни» на НПЗ: Систематичні та влучні удари по нафтопереробній інфраструктурі агресора суттєво скоротили виробництво світлих нафтопродуктів. Багато заводів не можуть відновити роботу через санкції на західне обладнання.

  2. Весняна посівна: Аграрний сектор РФ вимагає величезних обсягів пального. Щоб уникнути продовольчої кризи та протестів фермерів, Кремль змушений залишати бензин всередині країни.

  3. Ціновий шок: На російських АЗС ціни почали зростати швидше за інфляцію. Заборона експорту — це спроба «залити» ринок дефіцитним ресурсом, щоб стримати соціальне невдоволення.

Удар по бюджету війни

Для російської економіки це рішення є надзвичайно болючим. Бензин був однією з ключових статей експорту, що приносила мільярди доларів валютної виручки. Тепер ці потоки перекриті.

  • Втрата доходів: Бюджет агресора недоотримає величезні суми, які планувалося витратити на фінансування військових дій.

  • Логістичний параліч: Дефіцит бензину безпосередньо впливає на можливості перевезення військових вантажів та заправку техніки окупаційних військ.

Що це означає для України

Кожна тонна бензину, яка не пішла на продаж за кордон — це свідчення ефективності економічного та силового тиску на ворога. Енергетична «наддержава» змушена переходити в режим виживання, жертвуючи прибутками заради утримання внутрішньої стабільності.

Очікується, що якщо ситуація на пошкоджених НПЗ не покращиться, заборону на експорт можуть продовжити і після липня 2026 року.

Російська ФедераціяНефть