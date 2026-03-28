Энергетическая "сверхдержава" без топлива? Кремль ввел полный запрет на экспорт бензина

Ограничения вступают в силу с 1 апреля 2026 года по личному решению вице-премьера Александра Новака.

По данным источников в отраслевых министерствах РФ, топливное "эмбарго" будет действовать минимум четыре месяца - до 31 июля, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Почему Кремль "закрывает краны"?

Решение об остановке экспорта стало результатом экстренного совещания, где нефтяники признали: горючего на внутреннем рынке катастрофически не хватает. Причины кризиса системные:

Результат "хлопка" на НПЗ: Систематические и меткие удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре агрессора существенно сократили производство светлых нефтепродуктов. Многие заводы не могут возобновить работу из-за санкций на западное оборудование. Весенняя посевная: Аграрный сектор РФ требует огромных объемов горючего. Чтобы избежать продовольственного кризиса и протестов фермеров, Кремль вынужден оставлять бензин внутри страны. Ценовой шок: На российских АЗС цены начали расти быстрее инфляции. Запрет экспорта - это попытка "залить" рынок дефицитным ресурсом, чтобы сдержать социальное недовольство.

Удар по бюджету войны

Для российской экономики это решение является чрезвычайно болезненным. Бензин был одной из ключевых статей экспорта, приносившей миллиарды долларов валютной выручки. Теперь эти потоки перекрыты.

Потеря доходов: Бюджет агрессора недополучит огромные суммы, которые планировалось потратить на финансирование военных действий.

Логистический паралич: Дефицит бензина непосредственно влияет на возможности перевозки военных грузов и заправку техники оккупационных войск.

Что это означает для Украины

Каждая тонна бензина, которая не пошла на продажу за границу - это свидетельство эффективности экономического и силового давления на врага. Энергетическая "сверхдержава" вынуждена переходить в режим выживания, жертвуя прибылью ради удержания внутренней стабильности.

Ожидается, что если ситуация на поврежденных НПЗ не улучшится, запрет на экспорт могут продлить и после июля 2026 года.