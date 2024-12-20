Енергетична компанія закликає НКРЕКП скасувати граничні ціни на енергоринку для інтеграції з ЄС

Скасування граничних цін на ринку електроенергії "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках стане важливим кроком для подальшої інтеграції української енергетики з європейськими ринками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу регуляторного забезпечення департаменту правового забезпечення "Енергетичної компанії України" (ЕКУ) Єгора Гречушкіна.

"У разі зростання дефіциту прайс-кепи штучно обмежуватимуть можливості для комерційного імпорту із сусідніх країн. В такій ситуації державі доводитиметься відключати споживачів або залучати аварійну допомогу, ціна якої значно вища за ринкову", - зазначають в ЕКУ.

Компанія наголошує, що відміна прайс-кепів сприятиме насиченню ринку необхідним ресурсом за вартістю, яка формуватиметься відповідно до попиту і пропозиції.

"Відміна прайс-кепів також має стратегічне значення, адже є умовою для подальшої інтеграції української енергетики з європейськими ринками", - підкреслюють в ЕКУ.

У цьому контексті компанія звертає увагу на механізм market coupling, який дозволить об'єднати спотові ринки України і Європи. За словами представників ЕКУ, це дасть змогу ще більше підвищити надійність і гнучкість енергосистеми України.

Нагадаємо, на засіданні 4 грудня Нацкомісія почала процедуру перегляду граничних цін на енергоринку. Члени енергетичного Комітету Ради та низка експертів закликали членів НКРЕКП негайно скасувати ці обмеження. На їхню думку, прайс-кепи є основною причиною недостатнього імпорту електроенергії з Європи в умовах дефіциту.