Энергетическое эмбарго и отключение от SWIFT. Украина призывает ЕС усиливать давление на Россию

Украина призывает европейских партнеров усиливать давление на Россию путем введения полного энергетического эмбарго и отключения всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

Об этом на брифинге по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Надеемся на применение Евросоюзом глобального санкционного режима за нарушение прав человека гражданами РФ на территории Украины к следующему саммиту Украина-ЕС", - сказал он.

Также премьер-министр перечислил виды вооружений, в поставках которых нуждается Украина. Среди них - средства ПВО и ПРО, противокорабельные системы, тяжелая бронированная техника, РСЗО, самолеты и беспилотники.

"Мы не видим признаков того, что Россия готова прекратить войну. Поэтому нам нужно больше современного оружия", - подчеркнул Шмыгаль.