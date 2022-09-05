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Энергетическое эмбарго и отключение от SWIFT. Украина призывает ЕС усиливать давление на Россию

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Брюссель, Понедельник 05 сентября 2022 17:40
Энергетическое эмбарго и отключение от SWIFT. Украина призывает ЕС усиливать давление на Россию Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Украина призывает европейских партнеров усиливать давление на Россию путем введения полного энергетического эмбарго и отключения всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

Об этом на брифинге по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Надеемся на применение Евросоюзом глобального санкционного режима за нарушение прав человека гражданами РФ на территории Украины к следующему саммиту Украина-ЕС", - сказал он.

Также премьер-министр перечислил виды вооружений, в поставках которых нуждается Украина. Среди них - средства ПВО и ПРО, противокорабельные системы, тяжелая бронированная техника, РСЗО, самолеты и беспилотники.

"Мы не видим признаков того, что Россия готова прекратить войну. Поэтому нам нужно больше современного оружия", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что восьмой пакет санкций ЕС против РФ должен включать в себя полное эмбарго на энергоносители.

Кроме того, Шмыгаль назвал проявлением наивности, слабости или лицемерия призывы к переговорам с Путиным и ослаблению санкций против РФ.

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