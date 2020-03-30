Энергетические ассоциации требуют НКРЭКУ рассмотреть методику компенсации за ограничения ВИЭ

Три энергетических ассоциации обратились в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением рассмотреть методику, которая определяет размер компенсации предприятиям ВИЭ за диспетчерские ограничения выработки "зеленой" электроэнергии. Об этом свидетельствуют письма Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЕА), Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ) и Украинской ветроэнергетической ассоциации, передает РБК-Украина.

"С ноября 2019 по командам диспетчеров оператора системы передачи, НЭК "Укрэнерго", производители, использующие возобновляемые источники энергии, которым предоставлены государственные гарантии и установлен стимулирующий "зеленый" тариф, вынуждены уменьшать или полностью останавливать производство электрической энергии. Сейчас такие команды осуществляются выборочно", - заявляет АСЭУ.

По данным ассоциаций, систематические диспетчерские ограничения уже вызвали миллионные убытки отдельным производителям ВИЭ, а по прогнозам оператора системы передачи с апреля 2020 ожидаются ограничения производителей из ВИЭ в еще больших объемах - ориентировочно 2 ГВт.

"Бесконтрольные действия НЭК "Укрэнерго" приведут к ухудшению инвестиционного климата и определенных сигналов инвесторам по ненадежности государственных гарантий защиты инвестиций в Украине… Производители из ВИЭ обращаются к вам с просьбой рассмотреть вопрос фактических и будущих ограничений НЭК "Укрэнерго" производителей с ВИЭ с целью соблюдения государственных гарантий инвесторам и улучшения инвестиционного климата в Украине", - подчеркивают в ЕУЕА.

В связи с этим данные организации просят НКРЭКУ рассмотреть подготовленные производителями ВИЭ и профильными ассоциациями проекты изменений в регуляторные акты для внедрения механизма компенсации стоимости, не отпущенной производителями ВИЭ электроэнергии по "зеленому" тарифу в результате выполнения ими команд оператора системы передачи. Соответственно, ассоциации просят начать процедуру утверждения такого механизма.

Напомним, по данным Bloomberg в течение 2009-2019 гг. в отрасль было привлечено 10,1 млрд евро иностранных инвестиций.

Как сообщалось ранее, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" совместно с игроками рынка и профильными ассоциациями начала разработку механизмов возмещения производителям "зеленой" энергии средств в связи диспетчерскими ограничениями, 30 января состоялось первое заседание рабочей группы по этому вопросу.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее отметил, что Украина может использовать опыт Германии по оказанию финансовой компенсации предприятиям "зеленой" энергетики за ограничение их мощностей.